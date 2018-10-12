«جي سي آي» تعتمد «عيادة جهاد» لالتزامها بأعلى مستويات الجودة

المصدر: دبي ــ البيان

حصلت عيادة جهاد الطبية العالمية في دبي على شهادة اعتماد الجودة من اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، تقديراً لالتزامها التام بأعلى مستويات الجودة وسلامة المرضى، التي وضعتها الجهة العالمية المرموقة في اعتماد مؤسسات الرعاية الصحية.

وتعتبر اللجنة الدولية المشتركة (JCI) أكبر جهة اعتماد بالولايات المتحدة الأميركية، وهي تعد بمثابة المعيار الذهبي في مجال الرعاية الصحية حول العالم.

وقال الدكتور جهاد المصري، المدير التنفيذي لعيادة جهاد الطبية العالمية: «نشعر بالفخر والاعتزاز لحصولنا على إعادة الاعتماد الدولي للمرة الثالثة على التوالي، حيث تواصل العيادة جهودها لتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية للمرضى.

وهذه الشهادة ما هي إلا دلالة قوية على الإنجازات المذهلة لكوادرنا الطبية المتمرسة، وتأتي انسجاماً مع رؤيتنا في أن نصبح من بين أفضل خمس منشآت طبية متخصصة في الإمارات، من خلال توسيع نطاق خدماتنا عبر شبكة من العيادات الفرعية المنتشرة في إمارات الدولة كافة».

وأشار إلى تطبيق آلية لقياس الأداء بغرض تعزيز معايير المساءلة في ما يتعلق بسلامة المرضى، فضلاً عن اتخاذ مبادرات فعالة لرفع مستوى الوعي لدى الموظفين حول سلامة المرضى وإدارة المخاطر، لضمان قيامهم بتوفير خدمات رعاية آمنة عالية الجودة للمرضى وتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى.