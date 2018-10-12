«ماجد الفطيم» تفتتح فندق «ألوفت سيتي سنتر ديرة»

المصدر: دبي - البيان

احتفلت «ماجد الفطيم»، أول من أمس بالافتتاح الرسمي لفندق «ألوفت سيتي سنتر ديرة» في دبي، وذلك بحضور نخبة من كبار الشخصيات وممثلي وسائل الصحافة والإعلام والشخصيات المؤثرة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحضر حفل الافتتاح كل من آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، وأرني سورنسن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ماريوت الدولية». وتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الترفيهية التي جسّدت الطابع المميز للفندق من حيث الموقع والسمات الحضرية الراقية.

ويعتبر ألوفت سيتي سنتر ديرة رابع فندق جاء نتاج تعاون بين «ماجد الفطيم» و«ماريوت الدولية»، بعد شيراتون دبي مول الإمارات ولو ميريديان سيتي سنتر البحرين ووستين سيتي سنتر البحرين، وهو الفندق الثالث عشر ضمن محفظة فنادق «ماجد الفطيم».

ويعد الفندق وجهة للحياة العصرية والتي تناسب المسافرين من رجال الأعمال والسياحة، وذلك بفضل ما يتمتع به الفندق مع موقع متميز وخدمات رفيعة المستوى. ويقدم الفندق مفهوماً جديداً بالمقارنة بالمشهد التقليدي لقطاع الضيافة في المنطقة.

وقال جليل مكوار، الرئيس التنفيذي لقطاع الفنادق في شركة «ماجد الفطيم العقارية»: «قد قمنا بالتعاون مع ماريوت الدولية بإطلاق هذا الفندق الذي يجسّد مفهوم الحياة العصرية المتكاملة ونستهدف من خلاله إرساء معيار مبتكر بقطاع الضيافة في دبي وتعزيز تجربة الإقامة للمسافرين، وأن تجتمع التجارب الأكثر اتساماً بالطابع الشخصي والموثوقية في مكان واحد».

وقال سامي غاني، مدير عام فندق «ألوفت سيتي سنتر ديرة»: «أودّ أن أعرب عن سعادتي وفريق العمل بالافتتاح الرسمي للفندق الذي يوفر تجربة ضيافة حيوية ومتجددة في دبي. ونحن نساهم من خلال الفندق في إعادة صياغة مفهوم الفنادق التقليدية، لنوفر تجربة حضرية راقية في منطقة الخور بدبي يستمتع بها المسافرون والسكان المحليون».