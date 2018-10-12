شركة برازيلية تنتج عطر «مالبيك» برائحة العود في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة العطور البرازيلية الشهيرة «أوبتيكاريو» عن طرح عطر «مالبيك» المعروف عالمياً في دولة الإمارات المخلوط برائحة العود المميز.

تُعد شركة أوبتيكاريو هي أكبر لاعب في سوق العطور بالبرازيل ولها أكثر من 4000 فرع في جميع أنحاء العالم وهي الآن المُنتج الأكثر شهرة وإقبالاً في البرازيل تضم خطوطاً متكاملة للإنتاج من بينها عطر «مالبيك» الأكثر مبيعاً في البلاد.

وقد أنتجت اوبتيكاريو العطر الجديد «مالبيك» لسوق دولة الإمارات لأنه يحتوي على رائحة العود التي يفضلها أهل الإمارات ومنطقة الخليج بل ويعشقونها.

يقول أندريه فاربر نائب رئيس شركة أوبتيكاريو للأعمال وحقوق الامتياز: «نحن نرى أهمية نوع العطر واستخدامه في التراث العربي ولهذا السبب قمنا بإنتاج هذا العطر خصيصاً لدولة الإمارات، ونأمل أن ينال هذا العطر الفريد من نوعه رضاء عشاق عطر العود».

وعطر مالبيك الأول من نوعه هو خليط بين خلاصة عنب المالبيك مع واحد من أهم وأفضل مكونات العطور وأكثرها قيمة وهو خشب العود، وكانت النتيجة عطر خشبي ذو تطور فريد.

وافتتحت اوبتيكاريو مؤخراً أول متجر «أمفورا» خاص بها في مردف سيتي سنتر بالتعاون مع شركة ميلينيال كابيتال في دبي، وسوف يتم طرح عطر مالبيك في دبي خلال أيام قليلة وبكمية محدودة.

وتُعد شركة أوبتيكاريو هي أكبر لاعب في سوق العطور بالبرازيل ولها أكثر من 4000 فرع في جميع أنحاء العالم وهي الآن المُنتج الأكثر شهرة وإقبالاً في البرازيل تضم خطوطاً متكاملة للإنتاج من بينها عطر «مالبيك» الأكثر مبيعاً في البلاد.