«حول الإمارات» تطرح عروض تصفية على منتجات الأثاث

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «حول الإمارات»، العلامة الرائدة للمفروشات والديكور المنزلي في المنطقة، أكبر الخصومات لهذا الموسم عبر عروض التصفية الكبرى وبخصومات تصل إلى 90٪.

وتمنح «حول الإمارات»، عملاءها الكرام من خلال عروض التصفية الكبرى فرصة الحصول على قطع الأثاث والمنتجات التي يحلمون بها والتي ستزين بيوتهم، بأسعار مذهلة، كما تتحمّل العلامة التجارية قيمة ضريبة القيمة المضافة تقديراً منها لدعم وولاء عملائها الأوفياء. تهدف «حول الإمارات»، لمنح عملائها أجمل المنازل عبر تقديمها مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار منافسة ضمن رؤيتها القائمة على التميز في الجودة والخدمة.