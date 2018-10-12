«إنديغو ليفينغ» تعرض تشكيلة خريف وشتاء 2018

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة «إنديغو ليفينغ Indigo Living»، للتصميم الداخلي، تشكيلتها المنزلية الجديدة لخريف وشتاء 2018 وتشكيلة أثاث الأطفال في جميع متاجرها في الإمارات.

وكانت الشركة قد افتتحت مؤخراً أكبر متجر لها على شارع الوصل بدبي، الذي يعرض ليس فقط تشكيلة من أرقى منتجاتها، بل إنما تصميمات لأبرز شركات وماركات التصميم الداخلي العالمية. وتتميز تشكيلة الخريف والشتاء الجديدة بأربع سمات لافتة ومتكاملة في درجة تشابكها وحيويتها ولمساتها الفاخرة، حيث تعكس كل تشكيلة منها مفهوماً فريداً من نوعه في عالم التصميم.

وأطلقت إنديغو ليفينغ بالإضافة إلى ذلك، تشكيلة «إنديغو كيدز» الخاصة بالأطفال لخريف وشتاء 2018، الصديقة للبيئة لترضي أذواق الأحباء الصغار واليافعين. وصممت تلك التشكيلة بأناقة واحترافية.

ولا تزال إنديغو ليفينغ تقدم لعملائها مجموعة من خدمات التصميم الداخلي، والخدمات الاستشارية الموسعة التي تلبي احتياجات الأنشطة التجارية و مشاريع الشركات.