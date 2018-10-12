خبير: علامة «صُنع في الإمارات» قوة حافزة للنمو الاقتصادي

المصدر: دبي - البيان

قال سافدار بادامي العضو المنتدب في شركة المكرم لصناعة المواد العازلة إن الجودة أصبحت هي العامل الحاسم والفيصل في عملية الشراء،.

وبفضل سهولة إدارة وتشغيل الأعمال في الإمارات وسهولة التواصل في المنطقة بين الدول التجارية في العالم أصبحت العلامة التجارية «صُنع في الإمارات» القوة الحافزة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

والتشجيع على الإنتاج على المستوى المحلي بدلًا من الاستيراد، ولاستخدام مصادر محلية لتصنيع المنتجات فوائد جمة والعملاء هم الأكثر استفادة، حيث يمكنهم الاختيار من بين المنتجات العديدة التي تتوافق مع المعايير الدولية نظرًا لزيادة أعداد الشركات مع ازدهار التصنيع المحلي.

وأشار بادامي إلى أن النظام الاقتصادي لعمليات الشراء في المنطقة تطور نتيجة لطرح منتجات محلية تماثل أو تفوق المنتجات المستوردة للإمارات، وتطبيق نظام ممتاز لمراجعة الجودة الذي يساعد المصنعين مثل شركاتنا في الحفاظ على جودة المنتجات التي لا مثيل لها أو القادرة على منافسة المنتجات الدولية وهذه هي أفضل طريقة لضمان جودة المنتجات التي تستخدمها وتصنعها وضمان استفادة جميع الأطراف المعنية في دورة التجارة.

وأضاف: استطاعت شركة المكرم لصناعة المواد العازلة الاستفادة من تلك المزايا لتحقق نموًا مضاعفًا، وتُعد فرص سهولة إدارة وتشغيل الأعمال في الدولة حافزًا عظيمًا لبدء الأعمال، كما يعد توافر الموارد الممتازة والبنية التحتية عاملين مهمين في النجاح الذي حققته شركة المكرم لصناعة المواد العازلة.

ويوجد الآن العديد من الفرص والمزايا الاقتصادية التي تساعد الشركة في تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي لأن رواد الأعمال يحتاجون إلى استغلال هذه الفرصة لبدء الإبداع وبناء أعمال جديدة.

وأكد بادامي أن منهجية «صُنع في الإمارات» أثبتت أن المنطقة مركز للإبداع والتكنولوجيا، وزاد الطلب على توفير التكنولوجيا والسيارات وهذا يشير إلى نشأة سوق متخصصة في مجال منتجات العناية بالسيارات التي هي أحد أقسامنا الأساسية للتصنيع.

وأصبحت منتجات العناية بالسيارات ذات الجودة العالية في هذه المنطقة التي يزداد الطلب فيها على السيارات أحد أولويات العلامات التجارية بما في ذلك شركاتنا، والأولوية القصوى لشركة المكرم لصناعة المواد العازلة هي الجودة ولذلك نحن نقدم الأفضل، وعلاوة على ذلك تواجه المنطقة تحديا طبيعيًا للجودة ألا وهو سوء الأحوال المناخية وهذا يعني أن المنتجات بحاجة إلى مقاومة تحدي درجات الحرارة، وكانت علامتنا التجارية Dolphin (دولفين) أول علامة تجارية تحصل على اعتماد الدفاع المدني بشأن كيماويات الإنشاءات.