«نيو بالنس» تطرح حذاء يجمع التكنولوجيا بحرفية التصميم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت العلامة التجارية العالمية نيو بالنس عن طرحها حذاء 247v2. ويمثل هذا الحذاء بالنسبة لنيو بالنس ثورة جديدة في عالم الأحذية.

حيث يجمع التصميم الجديد ما بين التكنولوجيا وحرفية التصميم ليقدم نموذجاً أسطورياً من الأحذية العصرية لما يتميز به من أداء عالٍ ومقاس ملائم يمنح الراحة اللازمة التي نحتاجها في حياتنا اليومية.

ويجسد التصميم المعدل الجديد هوية نيو بالنس وإرثها الذي يجمع ما بين الأداء والأناقة معاً. وتتوفر أحذية المجموعة الجديدة 247v2 في جميع متاجر نيو بالنس عبر المتجر الإلكتروني www.6thstreet.com بألوان عصرية مختلفة.

ويتميز حذاء نيو بالنس 247v2 بتصميمه المتين والمرن ليحقق متطلبات الراحة ومرونة الحركة التي نحتاجها في حياتنا اليومية العملية، إذ لا يخلو هذا التصميم الرائع أيضاً من الجاذبية والأناقة بكل تفاصيله الدقيقة ليمثل نموذجاً لموديلات نيو بالنس الرائعة. ويتميز التصميم الجديد بتوفر مساحة لأصبع القدم، بتصميم منحنٍ بشكل جذاب من مادة البولي يوريثين، إضافة إلى طوق وجراب، ويقدم الحذاء أيضاً تصميماً داخلياً واسعاً ومريحاً.