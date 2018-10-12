«ترمبورغ» الاسكندنافية تحط رحالها في «دبي مول»

المصدر: دبي- البيان

افتتحت علامة التجميل الاسكندنافية، ترمبورغ، الحائزة على عدد من الجوائز العالمية أول محل لها في دولة الإمارات، وذلك في دبي مول.

وقالت ماريان ترمبورغ: «بعد النجاح الكبير الذي حققته العلامة التجارية في الكويت، حيث افتتحنا أول محل لنا في الشرق الأوسط في بداية العام الحالي، نتطلع لتكرار هذا النجاح في الإمارات».

وتعكس ترمبورغ من خلال تشكيلتها الواسعة والراقية من منتجات التجميل والعناية بالبشرة المبادئ الاسكندنافية القائمة على الالتزام بأعلى معايير الجودة والفعالية، فضلاً عن سهولة الاستخدام. وتحرص العلامة على استخدام الزيوت الأساسية الطبيعية. توأسست ترمبورغ عام 2003 على يد خبيرة التجميل ماريان ترمبورغ، بالتعاون مع المدير الإبداعي مايكل ويندت وأخصائي الكيمياء الحيوية تيم شيبيرغ.