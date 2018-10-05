«فروزن ريبونس» تدشن أول متاجرها في دبي

المصدر: دبي- البيان

شهدت دبي مؤخراً افتتاح أول متجر لعلامة فروزن ريبونس آيس كريم في لامار مول بشارع الوصل، إذ تعتبر من أجود الأنواع التي حازت جوائز عديدة كأفضل آيس كريم في المنطقة، إذ تتميز بمذاق لذيذ وأسلوب جديد غير تقليدي في التقديم على شكل رقائق يضاف إليها المكسرات، السيروب، الفاكهة الطازجة والعديد من المكونات الأخرى، ما يجعل الزبائن يستمتعون بمذاق رائع وإحساس منعش.

وقال روهيت كاكدي، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري،: «يسرنا افتتاح أول متجر لعلامة فروزن ريبونس آيس كريم بدبي و أنا على يقين بأن فروزن ريبونس آيس كريم ستحظى بإعجاب الجميع.

فنحن نقدم أكثر من 20 نوعاً ونكهة مختلفة وجهودنا في مجال التسويق تركز على خلق تجربة فريدة من نوعها في عالم صناعة الآيس كريم، شعارنا الامتياز هو الطريق إلى النجاح ونتطلع للتوسع وفتح أفرع جديدة في مدن مختلفة في جميع مدن العالم فنحن حالياً بدبي، بانغالور والدار البيضاء في المغرب، ونسعى إلى التوسع في كل أنحاء العالم».