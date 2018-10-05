القطاع الخاص يدعم أصحاب الهمم

المصدر: دبي ــ البيان

أكدت مريم عثمان مدير عام مركز راشد لأصحاب الهمم على أهمية التعاون مع القطاع الخاص في الدولة لدعم أصحاب الهمم، مشيدة بالمبادرات التي ينتهجها أصحاب الأعمال في الدولة لدعم ورعاية المركز، حيث إن المركز قائم على دعم الشركات وجهات المجتمع.

وأشادت مريم عثمان بمبادرة الدكتورة رواد عبد القادر سفيرة الأمل وصاحبة مستشفى بيلاروما التخصصي بتجديد شراكتها مع مركز راشد وافتتاحها فصلاً دراسياً ثانياً في مركز راشد لأصحاب الهمم، ويتضمن الفصل تكاليف دورية تشغيلية لموسم دراسي كامل ويخدم الفصل مجموعة فتيات من أصحاب الهمم سيتلقين علاجات وظيفية وطبيعية نطقاً ولغة.

وأضافت:«لدينا في المركز 300 طالب وطالبة من أصحاب الهمم من مختلف الجنسيات والأعمار وهو من المراكز الرائدة في الدولة».

وأشارت الدكتورة رواد عبد القادر إلى أهمية دمج أصحاب الهمم مع مختلف فئات المجتمع ومساواتهم وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم، مركزة على ما يقدم لهم من خدمات ما يعزز مكانة وسمعة المجتمع الإماراتي كمجتمع صديق لأصحاب الهمم.