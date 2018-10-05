شراكة لبناء العلامات التجارية في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «نيتورك كومينيكشن Network Communication Group»، إحدى وكالات الاتصال الرائدة في المنطقة، إطلاق مشروع مشترك مع «براند تريب BrandTribe».

وكالة بناء العلامات التجارية والتصميم المعروفة بابتكار بعض أشهر العلامات التجارية في المنطقة. الغاية من هذا المشروع هي تأسيس قسم جديد يعنى ببناء العلامة التجارية والهوية المؤسّسية ضمن المجموعة لتلبية احتياجات عملاء الوكالتين في سائر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال روجيه صهيون رئيس مجلس إدارة المجموعة: «يجلب هذا المشروع المشترك قيمة إضافية للمجموعة وخدماتها في قطاعات العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلان ووسائل الإعلام إذ أصبحنا نقدّم الآن أيضاً حلولاً فعالة في بناء العلامة التجارية لنمكّن عملائنا من الاستفادة من جميع هذه الخدمات في موقع واحد».

مضيفاً: «كنا نبحث عن شريك في مجال بناء العلامات التجارية يتمتع بالتزام مشترك بالإبداع والابتكار، وقد وجدنا ذلك في«براند تريب».

وأكّد ابراهيم لحود الشريك الإداري لوكالة «براند تريب»: لقد وجدنا في «نيتورك كومينيكشن» امتداداً طبيعياً لحضورنا وخدماتنا في المنطقة ذلك أن فهم كيفية بناء العلامات ورعايتها وإيصالها للمستهلك هو أمر بالغ الأهمية، ونحن في انسجام تامّ مع المجموعة حول هذه القيم.» وأضافت غلوريا كابا المديرة الإدارية لدى«براند تريب»:

قلّة هي الشركات التي تدرك الفرق بين بناء العلامة الاستراتيجي ومجرّد تصميمها وحسب. إن مجموعة «نيتورك كومينيكشن» تتمتع برؤية واستراتيجية صحيحتين لطالما رغبنا في تنميتهما داخل الوكالة. وها نحن اليوم نشكّل معاً مجموعة متخصصة في الجوانب المختلفة لقطاع الاتصالات، إلا أنها تسمح لكلّ شركة بممارسة تخصّصها بالطريقة التي ينبغي عليها القيام بها. نحن على استعداد لرفع معايير هذه الصناعة في المنطقة.