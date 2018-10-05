«تو إكس إل» تفتتح صالة عرض في «دلما مول»

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت «تو إكس إل» للأثاث والديكور المنزلي، الاسم المتخصص في عالم الأثاث والمفروشات المنزلية في دولة الإمارات، أول من أمس، تجربة طهي على شرف مجموعة مختارة من الضيوف في صالة عرض «تو إكس إل» بدلما مول في أبوظبي. واستمتع الضيوف بتجربة عشاء فريدة حفلت بأجواء مميزة من المرح والترفيه، بالإضافة إلى مغامرة بحث عن كنز بين أروقة معرض «تو إكس إل» الساحرة.

وقال أميت ياداف، مدير التسويق في «تو إكس إل»: كنا سعداء باستضافة هذا الحدث الرائع في رحاب متجرنا بدلما مول. فقد أتاحت هذه التجربة للناس فرصة مشاهدة والتعرف عن كثب على أحدث مجموعاتنا من أطقم الأثاث والمفروشات.

وفي الوقت ذاته الحصول على نصائح مفيدة حول الآداب واللباقة المتعلقة بمآدب الطعام. وتفخر «تو إكس إل» للأثاث والديكور المنزلي بتقديمها للمتسوقين هذا الموسم مجموعة واسعة من المنتجات، كما أن كل عنصر من عناصر الأثاث والمفروشات التي تقدمها محلات «تو إكس إل» قطعة فنية بحد ذاتها مستوحاة من الطابع الفرنسي في الديكور الذي يجمع بين الرقي والفخامة والعصرية.