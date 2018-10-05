«الأنصاري للصرافة» توزع 1000 عبوة مياه على العمال

المصدر: دبي - البيان

قامت «الأنصاري للصرافة»، الشركة المتخصصة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، ضمن مبادرة «بيت ذا هيت» (Beat the Heat) بتوزيع عبوات مياه باردة على العمال في مختلف أنحاء دولة الإمارات، من أجل مساعدتهم على تحمل الحرارة المرتفعة والتغلب على العطش في أشهر الصيف الحارة.

وقامت الشركة بتوزيع أكثر من 1000 عبوة مياه على العمال في مواقع مختارة والمناطق الإنشائية التي يصعب توافر مياه الشرب الباردة والنظيفة فيها، وذلك حرصاً على المساهمة في تعزيز الصحة العامة والسلامة المهنية.

ويعد النشاط مبادرة من قبل موظفي الشركة، وجزءاً من نشاطات شركة «الأنصاري للصرافة» في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث تهدف إلى مساعدة العمال على تحمل الحرارة والعطش.