فندق هيلتون دبي جميرا يفتتح النادي الشاطئي

المصدر: دبي - البيان

أعلن فندق هيلتون دبي جميرا عن افتتاح النادي الشاطئي الجديد كلياً «ويف بريكر بيتش كلوب»، والذي يُشكل امتداداً لمطعم «ويف بريكر» الشاطئي الشهير باحتضانه ركناً أنيقاً لأشهى أنواع البرجر واللحوم المشوية ضمن أجوائه الفريدة التي تفيض بالهدوء والراحة.

وستحظى الوجهة الشاطئية الحصرية الجديدة والمرخصة كلياً بموقع استثنائي يمتد على المساحة الواقعة بين فندق هيلتون دبي جميرا والمنشأة المجاورة له، لتقدم تشكيلة استثنائية من أشهى المأكولات والمشروبات عند الأسرّة الشاطئية على مدار اليوم وبأسعار مميزة.

وقال جوليان بيسانكون، مدير العمليات لدى هيلتون دبي جميرا: «تغمرنا الحماسة والسرور بالإعلان عن إطلاق النادي الشاطئي المميز «ويف بريكر بيتش كلوب»، حيث سيسهم هذا التوسع الذي طال انتظاره ضمن وجهة «ويف بريكر» الشهيرة في توفير فرصة استثنائية أمام ضيوفنا وسكان مدينة دبي للاستمتاع بأروع تجارب المأكولات والانغماس بروعة الأجواء الشاطئية المشمسة، وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول الأشهر الباردة».