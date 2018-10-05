«زيتون جرين شيبينغ» تشارك في «قمة مالطا البحرية»

المصدر: دبي - البيان

تشارك حالياً شركة زيتون جرين شيبينغ والتي مقرها دبي، في النسخة الثانية من «قمة مالطا البحرية» والتي تختتم فعالياتها اليوم الجمعة.

وتعقد القمة تحت شعار «صوت القطاع البحري»، وسيتم مناقشة العديد من المواضيع الأخرى المهمة فيما يتعلق باللوجستيات والأمن والتمويل والرقمنة والاستدامة وتداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وتعليقاً على مشاركته، قال المهندس محمد زيتون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة زيتون جرين شيبينغ: «إن مهمتنا تهدف إلى تطوير القطاع البحري العالمي من خلال الاستفادة من معرفاتنا التقنية وخبراتنا الواسعة لحماية الحياة والممتلكات في البحر من خلال تطوير مستويات جديدة من الابتكار بهدف تعزيز القطاع البحري وتقليل البصمة البيئية لجميع المشاريع التي نقوم بها».

وأضاف زيتون: «أود أن أؤكد ومن خلال مشاركتي في «قمة مالطا البحرية» أهمية الكفاءة البيئية وخاصة لأصحاب البضائع. نحن نعمل بجد من أجل تصميم سفن صديقة للبيئة لتقود القطاع البحري نحو الاستدامة.

حيث أحدثت التكنولوجيا لمسة فارقة فيما يتعلق بتحقيق الكفاءة وتعزيز الأداء لدى السفن الضخمة. وأود أن أقول إن المستقبل مشرق أمام الذين يستثمرون في البحث والتطوير للعثور على حلول مبتكرة تحقق ميزة تنافسية».

وتؤثر الانبعاثات الناتجة عن الشحن البحري سلباً على البيئة مما يسبب مخاطر كبيرة على حياة الإنسان والأحياء البحرية. وبغض النظر عن الأضرار الناجمة عن تجريف قنوات الشحن وانتشار الآفات البحرية في جميع أنحاء العالم، هناك قلق متزايد بشأن خطر حدوث التلوث.

ووفقاً لتقرير صدر عن الاتحاد الأوروبي، يشكل الشحن البحري ما نسبته 2.5 بالمئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم سنوياً ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة ما بين 50 بالمئة و250 بالمئة بحلول عام 2050.

وأكد زيتون: «تلعب المنظمة البحرية الدولية دوراً مهماً في حماية البيئة البحرية في جميع أنحاء العالم. ونحن نؤكد أن حلول التكنولوجيا المبتكرة ستساهم وبشكل جوهري في حماية البيئة البحرية. كما أن حلولنا الذكية سوف تسهل عملية الالتزام بقوانين المنظمة البحرية الدولية. نحن نعطي الأولوية للاستدامة البيئية مع ضمان تحقيق مكاسب مربحة ونمو تجاري لشركائنا».

واختتم زيتون: «يلعب المجتمع البحري العالمي دوراً محورياً من خلال الجهود العالمية المبذولة لتعزيز الكفاءة البيئية للسفن. وتتميز السفن ذات الكفاءة البيئية أنها ذات سعر مرتفع نسبياً عندما تكون حديثة البناء، ومن الممكن تأجيرها. كما تتميز هذه السفن بإمكانية تسويقها بسهولة وأنها تحافظ على مستوى الإيرادات لمالك السفينة وبالتالي تحد من مخاطر الاستثمار بالنسبة للممولين».