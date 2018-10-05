«اللولو» تطلق أسبوع المأكولات الإيطالية

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت مجموعة اللولو أسبوع المأكولات الإيطالية بعنوان «تذوق أفضل الأطعمة الإيطالية»، حيث يتم عرض مجموعة من المأكولات الإيطالية الأصلية رائعة المذاق.

وقام السفير ليبورو ستيلينو سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات، بافتتاح أسبوع الطعام في لولو هايبرماركت مشرف مول، أبوظبي. كما تم افتتاح أسبوع الطعام على التوالي في البرشاء - دبي، والكويتات ـ العين، يستمر المهرجان في جميع فروع لولو الإمارات حتى 9 أكتوبر الجاري.

وقال أشرف علي م. أ المدير التنفيذي لمجموعة لولو العالمية: «إننا نقوم شهرياً بأنشطة وفعاليات ومهرجانات للطعام داخل متاجرنا لعرض الأطباق التقليدية لبلد معين إضافة لمنتجات عالية الجودة ذات شعبية كبيرة في الإمارات.

ويعتبر هذا المهرجان دليلاً ناجحاً على أن عملاءنا الأوفياء قد اعتمدوا المنتجات الإيطالية عنصراً أساسياً على طاولة الطعام. نحن ممتنون للسفارة الإيطالية ووكالة التجارة الإيطالية ووزارة الاقتصاد على الشراكة المستمرة والدعم في تنظيم هذا الحدث».