«ويبر شاندويك» تعيد هيكلة إدارتها في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ويبر شاندويك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الوكالة الرائدة إقليمياً في مجال الاتصال والعلاقات العامة، عن تغييرات هيكلية على مستوى فريق إدارتها العليا بدولة الإمارات.

وفي التفاصيل، فقد تمت ترقية غالب زيدان، الذي كان يشغل منصب المدير العام لمكتب الوكالة في أبوظبي سابقاً، إلى منصب المدير العام للوكالة بدولة الإمارات، ليتولى بذلك الإشراف على عمليات مكتبي الوكالة في دبي وأبوظبي.

كما تم ترقية ريتشل دَن، التي كانت تشغل منصب نائب الرئيس لشؤون تجربة العملاء، إلى منصب نائب المدير العام لمكتب دبي، فيما تم ترقية نورا السراج، التي كانت تشغل منصب نائب الرئيس، إلى منصب نائب المدير العام لمكتب أبوظبي. وتأتي هذه التغييرات بعد انتقال أندرياس كيلر، المدير العام السابق في دبي، لشغل منصب قيادي جديد خارج قطاع الاتصال والعلاقات العامة.