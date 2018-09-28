«ميماك أوجلفي» تُعَيِّن مديراً عاماً للوكالة في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «ميماك أوجلفي»، عن تعيين فيليب بيرثيلوت في منصب المدير العام لها في دولة الإمارات. ويشكل تعيين بيرثيلوت علامة فارقة أخرى في استراتيجية (المرحلة القادمة) التي تتبناها «أوجلفي».

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة- التي تم الكشف عنها في أوائل عام 2017 وتم تنفيذها رسمياً في يونيو 2018- جمع قدرات الوكالة في سياسة موحدة لإدارة العمليات والإيرادات ضمن إطار العلامة التجارية «ميماك أوجلفي».

ويأتي تعيين بيرثيلوت عقب الإعلان عن تعيين باتو نويتمنز في منصب الرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سبتمبر 2017.

وقال فيليب بيرثيلوت، المدير العام لشركة «ميماك أوجلفي»: «لطالما كان لدي شغف كبير تجاه خوض التجارب والتحديات الجديدة ورغبة شديدة في تطوير مسيرتي المهنية».