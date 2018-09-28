7 ماركات عالمية للتصميم تزين متجر«إنديغو ليفينغ» الجديد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «إنديغو ليفينغ Indigo Living»، المتخصصة في مجال تجارة الأثاث المنزلي وخدمات التصميم الداخلي، عن افتتاح ثاني أكبر متجر لها في دبي على شارع الوصل. وهذا هو المتجر الثاني عشر للعلامة التجارية على مستوى العالم منها محلات في كل من دبي والرياض وهونغ كونغ وشنغهاي.

وقال جون ماكلينان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنديغو ليفينغ: «جاء قرار توسيع عملياتنا وافتتاح متجر بهذا الحجم نتيجة مباشرة لولاء عملائنا وتزايد أعدادهم على مستوى المنطقة».

وعلى مدى ما يقرب من 40 عاماً، كانت «إنديغو ليفينغ» رائدة في عالم الديكور الداخلي ومصدر إلهام لكل عميل من عملائنا بالعيش الهانئ الجميل، ونأمل في أن نكون دائما مصدر إلهام عملائنا ونحن نفتتح المتجر الثاني عشر في آسيا والشرق الأوسط.

وتعرض ردهة إنديغو الأطفال الجديدة تشكيلة نابضة بالحياة، توفر بيئة مثالية للأطفال للعب والتعلم والنمو. وتشمل مجموعة أثاث الأطفال المتوفر في متجر «إنديغو ليفينغ» الجديد أسرّة ومراتب وخزائن ملابس وطاولات وكراسي وألعاب وهدايا وغيرها.