تحالف بين «كاسيو» و«سوق.كوم» بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «كاسيو» متجرها الإلكتروني التفاعلي سهل التصفح على موقع التسوق الإلكتروني الأبرز في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات «سوق.كوم» التابع لشركة «أمازون»، وذلك بعد توقيع الجانبين لشراكة بينهما خلال حفل كبير أقيم أمس في فندق موفنبيك بوابة ابن بطوطة في دبي.

وبات بإمكان العملاء في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية من خلال هذا المتجر، شراء مختلف موديلات ساعات «جي - شوك» (G-SHOCK) المقاومة للصدمات، بالإضافة إلى الأنواع الأخرى من ساعات «كاسيو» التي يتم إيصالها مباشرة إلى العميل. وتعكس شراكة «كاسيو» مع «سوق.كوم» سعي الشركة إلى توسيع حضورها على صعيد التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وبقية دول العالم.

وقال كوجي ناكا، مدير عام «كاسيو الشرق الأوسط»: «يأتي افتتاح المتجر الإلكتروني بالشراكة مع «سوق.كوم» في إطار مساعينا الرامية إلى توسيع حضورنا في مجال التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط. ونهدف من خلال شراكتنا مع «سوق.كوم»، التي تمتلك سمعة كبيرة في دعم وتمكين تجار التجزئة والباعة، إلى تحسين تجربة عملائنا الكرام وتعزيز قدراتنا في تقديم الخدمات من أجل تحقيق مستويات أعلى لرضا العملاء».

واختتم رونالدو موشاور، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ «سوق.كوم»: «نحن ملتزمون بتوفير أفضل العلامات التجارية العالمية لعملائنا في المنطقة. وستوفر شراكتنا الاستراتيجية مع العلامة التجارية «كاسيو» لعملائنا منتجاً آخر عالي الجودة مقروناً بالخدمة المتميزة.»