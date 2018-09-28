«روجيه دوبوي» تختار دبي لعرض «لامبورغيني» مع إصدار أكسكاليبور أفنتادور إس بلو

المصدر: دبي- البيان

اختارت دار الساعات السويسرية «روجيه دوبوي»، دبي، لعرض سيارة لامبورغيني، وللمرة الأولى حصرياً، مع إصدار أكسكاليبور أفنتادور إس بلو، لتوجد السيارة في دبي مول في الفترة الممتدة من 19 إلى 29 سبتمبر.

وتعلم روجيه دوبوي، أهمية مدينة دبي، باعتبارها وجهة الساعات السويسرية الثمينة، ويحتفل العرض الجريء بإطلاق إصدار «أكسكاليبور أفنتادور إس بلو» - Excalibur Aventador S Blue، الجديدة، للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، ليضاف إلى الساعات المذهلة التي تم تطويرها بالتعاون مع لامبورغيني سكوادرا كورسي.

وقال جون سباستيان بيرلاند المدير الإقليمي لدار الساعات روجيه دوبوي: «ينمو سوق الساعات الثمينة في الإمارات سنوياً»، وأوضح بيرلاند: «استوحى الاختصاصيون الفنيّون لدينا، من روح لامبورغيني في مواجهة تحدّي ابتكار إصدار «أكسكاليبور أفنتادور إس بلو».