أوبتيكاريو البرازيلية تختار دبي وجهة لافتتاح أول متجر لها

المصدر: دبي ـ البيان

افتتحت شركة أوبتيكاريو، التي تشتهر بمنتجاتها المميزة على مدى أربعين عاماً و أكبر شركة للعطور في البرازيل أول متجر عالمي لها لبيع منتجات أمفورا الشهيرة في مردف سيتي سنتر مساء السبت الماضي 22 سبتمبر.

تُعتبر أوبتيكاريو هي أكبر لاعب رئيسي للعطور في البرازيل ولديها أكثر من 4000 فرع في جميع أنحاء العالم إلى جانب كونها صاحبة أضخم امتياز تجاري للعطور في العالم، حيث تستحوذ على 6% من الحصة السوقية في أميركا اللاتينية وتبلغ عائداتها السنوية نحو 4 مليارات دولار وفقاً لتقرير يورومونيتور الدولي لعام 2017.

وقال أندريه فاربر نائب رئيس شركة أوبتيكاريو للأعمال وحقوق الامتياز: «بسبب التطور الذي يشهده قطاع تجارة التجزئة اليوم فإن توقعات الزبائن تتطور باستمرار ومن أجل الوفاء بهذه التوقعات فإننا نعتقد بضرورة العمل بطريقة مختلفة عن طريق ابتكار منتجاتنا وعملياتنا».

وقال أندريا دانيال مؤسس ومدير عام ميلينيال كابيتال: يسرنا الشراكة مع أضخم شركة لحقوق الامتياز التجاري للعطور في العالم التي تجمع بين عراقتها وابتكاراتها وخبراتها.