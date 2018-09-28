نيكون تكشف عن كاميرا بتكنولوجيا فائقة

المصدر: دبي - البيان

كشفت «نيكون» في استوديو زعبيل في دبي عن مجموعة جديدة من الكاميرات بتكنولوجيا فائقة طراز زد كاملة الإطار من دون مرآة، التي صُنعت لالتقاط صور حديثة، نيكون زد 7 وزد 6 تعمل بهدوء تام لذا من المؤكد أنها ستكون الكاميرا مصدر الإلهام التي لا غنى عنها لكل مصور.

وقال علي عيسى، صاحب ومدير ستوديو زعبيل: «تعتبر الكاميرات غير المزودة بمرايا ملائمة أكثر بطبيعتها بسبب حجمها ووزنها، عندما نأخذ في الاعتبار هندسة نيكون المتطورة نعرف صورة أكيدة أننا حصلنا على كاميرا متطورة ومتميزة. تجتمع في نيكون مزايا الراحة والجودة مع هذه الإضافات. لا شك في أنها ستصبح وسيطًا في الأعمال الفنية الكبيرة».

وقال ناريندرا مينون، المدير الإداري، نيكون الشرق الأوسط المنطقة الحرة: «تعتبر مجموعة زد الجديدة للكاميرات منتجًا أطلق بعد بحث وتفكير عميق، وقد رغبنا في صنع منتج يكون حليفًا لمجموعة الكاميرات لدينا بحيث تؤدي أداء فائقًا يتلاءم مع أداء المصورين الذين يستخدمون كاميراتنا.

صممت كاميرات مجموعة زد لتتيح للمصورين سهولة الأداء بأرقى أداء على الإطلاق يمكن أن تقدمه نيكون في تكنولوجيا الكاميرات». سيستمتع مشترو مجموعة كاميرات زد بميزة الحصول على برنامج العضو الفائق لنيكون، فيحصلون على فرصة لاستكشاف النتائج البصرية المثالية التي تقدمها مجموعة كاميرات زد».

وقالت مارسيل فان أوستين، وهي مصورة شهيرة للطبيعة والحياة البرية في بداية طرح الكاميرا للجمهور: «إن كاميرا إس 7 هي الكاميرا التي لطالما انتظرتها. إنها تتميز بقبضة محكمة وهيكل مريح في الاستخدام وهو إحدى سمات نيكون الشهيرة، تبدو الكاميرا مألوفة ومتوازنة».