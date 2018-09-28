المعرض الدولي للعقارات ينطلق في أبوظبي نوفمبر

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

يستضيف المعرض الدولي للعقارات والاستثمار «آيريس»، الذي ستنطلق فعاليته في مطلع نوفمبر المقبل، كبار المطورين العقاريين المحليين والأجانب، والوكلاء من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد، وذلك لدعم قطاع الاستثمار العقاري في دولة الإمارات.

وجرى الإعلان عن انطلاق المعرض في حفل أمس بحضور مسؤولي مكتب أبوظبي للاستثمار، الذي يعمل على ربط هيئات القطاع الخاص والعام في إمارة أبوظبي بهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وبناء ثقة ووعي المستثمرين للحصول على نتائج ملموسة في تحقيق الاستثمار.

كما يقوم المكتب بتقديم معلومات شاملة حول كافة ممارسات الأعمال التجارية في أبوظبي للمستثمرين المحتملين، وربط مع أصحاب المصلحة المعنيين من القطاعين العام والخاص، ومساعدتهم في تحديد الشركاء الاستراتيجيين المحليين لتحقيق أقصى قدر من التعاون المحلي من أجل الاستثمار الناجح.

مشاركة

وقال أنطوان جورج، المدير العام لشركة «دوم للمعارض» المسؤولة عن تنظيم الحدث، إن دورة المعرض هذا العام ستشهد مشاركة أكثر من 125 شركة محلية وإقليمية ودولية لعرض مجموعة واسعة من المشروعات العقارية الكبرى، واستعراض الفرص الاستثمارية المتزايدة في الإمارات.

وأضاف جورج خلال مؤتمر صحافي مساء أمس الأول، أن المعرض سيشهد هذا العام مشاركة مكتب أبوظبي للاستثمار، للكشف عن فرص الاستثمار العقاري بأبوظبي، وطرح التسهيلات المقدمة للمستثمرين بالقطاع خصوصا بعد الإعلان أخيراً عن قوانين الإقامة الجديدة.

وتابع جورج: تعد الشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار مبادرة فريدة من نوعها ونقطة انطلاق لدعم منصات الاستثمار في أبوظبي. ولدينا خطط لتوسيع نطاق هذه المبادرة لتسهيل عملية تنفيذ الأعمال التجارية وتعزيز تزايد التدفّقات الاستثمارية.

وأشار جورج إلى أن سوق العقارات في العاصمة أبوظبي يتمتع بالقوة والمرونة، مبيناً أن حركة التصحيح التي شهدتها أسعار العقارات أخيراً ستشجع على زيادة عمليات الشراء في الوقت الراهن بالتزامن مع إقدام العديد من الشركات على تقديم تسهيلات وعروض جيدة.

تمويل

ومن جانبه قال، كريس تايلور الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي للتمويل»: «نحن فخورون بدعم المعرض الدولي للعقارات والاستثمار «آيريس» في دورته العاشرة، والذي يضم نخبة من المتخصصين في مجال العقارات».

وأضاف، «شهدنا خلال العقد الماضي نضجًا عامًا في سوق العقارات الإماراتية، بلغت ذروتها عام 2017 مع تحول في عملية التمويل لمعظم النشاطات العامة من خلال الرهون العقارية عبر عدد من الإمارات».

12000

من المتوقع حضور هذه الدورة أكثر من 12000 زائر، ويعد المعرض منصة بيع فورية، ويتميز بجلب كبار المطورين العقاريين المحليين والأجانب، والوكلاء من مختلف أنحاء العالم. ومن ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض آيريس 2018، «المؤتمر الدولي للاستثمار العقاري»، «المواطنة والإقامة عبر الاستثمار العقاري»، والمطور العقاري.