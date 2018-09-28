«دانوب هوم» تطرح تشكيلة حديثة وتكشف عن برنامج ولاء العملاء

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دانوب هوم»، العلامة المتخصصة بمجال الأثاث المنزلي ومنتجات تحسين المنازل في دولة الإمارات، عن طرح تشكيلتها الحصرية لعام 2019 من أثاث ومستلزمات ومنتجات الحدائق. ويتزامن إطلاق التشكيلة الحديثة مع طرح العلامة لبرنامجها الأول لولاء العملاء «أهلاً»، وذلك في منطقة «تلال الإمارات» في دبي.

وقال عادل ساجان، مدير مجموعة «دانوب»: «يسرنا الإعلان عن طرح تشكيلتنا الحصرية والجديدة من منتجات ومستلزمات وديكورات الحدائق في جميع متاجر «دانوب» الرئيسية، كما يسعدنا إطلاق برنامج «أهلاً» الخاص بولاء العملاء. ونؤكد في مجموعة «دانوب» أننا نحرص دوماً على طرح أفضل المنتجات التي توفر لعملائنا الكرام قيمة مضافة ومجزية بأسعار معقولة، وهو أمر لطالما تميّزت به متاجرنا كافة».

من جانبه، قال شوبوجيت ماهالانوبيس، مدير عام شركة «دانوب هوم»: «نشعر بسعادة غامرة لإطلاق برنامج الولاء «أهلاً» الموجه لعملاء «دانوب هوم»، والذي سيوفر قيمة مجزية ستسهم بلا شك في تحفيز ومكافأة عملائنا الكرام، وستساعدنا بشكل تدريجي على توسيع قاعدة عملائنا الأوفياء».