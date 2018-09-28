«غلوريا دبي» يحصد جائزتين من أرابيا ترافيل 2018

المصدر: دبي ـ البيان

حصد فندق غلوريا دبي على جائزتي، أفضل فندق وأفضل فندق لرجال الأعمال، وأفضل شقق فندقية فخمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من جوائز أرابيا ترافيل 2018 خلال الحفل الذي عقد في فندق جيه دبليو ماريوت دبي في 20 سبتمبر 2018، حيث منحت الجائزتين للفندق على أساس التصويت عبر الموقع الإلكتروني لكونه الأفضل في مجال الضيافة وتقديراً للتميز الخدمي غير المسبوق ودورها في إرساء الفنادق الصديقة للأسرة والمبادرات الخضراء الكبيرة والمشاركات المجتمعية وفندق لرجال الأعمال.

وقال فريدي فريد، المدير العام الإقليمي لغلوريا للفنادق والمنتجعات: «نحن نشكر بصدق عملائنا، وضيوفنا والجميع الذين أيدوا وصوتوا لنا».

وأقام فريدي فريد بهذه المناسبة أحتفالاً خاصاً لجميع موظفي الفندق، وقال: لو لا تضافر جهودكم لما وصلنا لهذا الحد لكسب الثقة من الضيوف وبفضل عملنا جميعا حصلنا على درجة مهمه نحو مزيد من التقدم والنجاح.