مجوهرات داماس تكشف عن جديد علامة «فرفشة»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مجوهرات داماس، العلامة التجارية الرائدة في منطقة الخليج، المجموعة الجديدة لعلامة فرفشة. والمجموعة الجديدة متوفرة الآن في متاجر داماس في الدولة.

مع تصاميم عصرية وشبابية جديدة، تحمل فرفشة معاني الحياة بين طياتها. كل مجموعة تروي قصة مختلفة، ونظراً لبراعة الحرفية الإيطالية فكل قطعة تتسم بالجمال الأنيق غير المتكلف.

صممت مجموعة «سيتا» من فرفشة لتكون جوهراً للجمال والفخامة للمرأة التي تتميز شخصيتها بالعاطفة والأناقة والرقي.

يتناغم الألماس الخالد مع الذهب البراق في تصميمات مميزة تجذب كل العيون. مع هذا المزيج من الجمال المتناهي والعبق الإيطالي الأصيل، يتم تصميم الخيطان الذهبية المتشابكة بطريقة فنية وبأشكال آسرة ومفعمة بالحياة مع بريق الألماس الجذاب.

أما مجموعة «روزا» فهي تحاكي كنوز الطبيعة الجميلة والغنية بالزهور. تزدهر كل قطعة بأحجارها الرائعة والمقطعة يدوياً لتتناغم مع الذهب لابتكار تصاميم أنيقة ولافتة للنظر. و«ميلي فيور بلو» مصممة للمرأة التي تحتفل بجمالها المميز والمفعم بالحب والحياة.