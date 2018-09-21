جولة هوت دوغ زووم العالمية تستمر إلى 30 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

أطلقت متاجر زووم جولة هوت دوغ زووم العالمية وتستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، فمنذ نحو العشر سنوات، أصبحت لوحة زووم الحمراء متواجدة في كل مكان من أحياء دبي ومحطات الوقود فيها، وأصبحت تعني التلبية المريحة لأولئك الذين يستيقظون فجراً، والآخرين الذين يعملون طوال النهار، وحتى أولئك الذين يبقون ساهرين حتى وقت متأخر من الليل، وذلك مع جميع ما تقدمه متاجر زووم من الوجبات الملائمة والقهوة الطازجة.

وجولة هوت دوغ زووم العالمية هي الأولى من نوعها في المنطقة، وحين تدخل المتجر فإنه من الصعب ألا يلفت انتباهك هذا الحدث المشبع بالنكهات الرائعة العديدة، ورسوم الشخصيات البديعة والغريبة، والألوان الزاهية غير التقليدية.