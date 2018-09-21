إطلاق «تاور بيرفيوم» السويسرية حصرياً لتلبية الطلب في دولة الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الشركة التجارية «لينين آند ليذر» عن إطلاق مجموعة عطور«تاور بيرفيوم»، لمصمم العطور السويسرية الشهير آندي تاور عبر موقعها الإلكتروني via199.com، ويعرض الموقع الماركة السويسرية المتخصصة في العطور حصرياً لتلبية الطلب في دولة الإمارات.

وتضم مجموعة آندي تاور العطر الشهير«هواء الصحراء المغربية « L›air du Desert Marocain»، الذي تربع على قائمة الأكثر مبيعاً في عالم الأسواق المتخصصة (لعطور النيش) لسنوات عديدة.

تميز

ويتميز آندي تاور بانتقائه لأفضل المكونات الطبيعية المستخلصة من رحيق الأزهار والورود والأخشاب واللبان والفواكه وغيرها من المواد الخام، ما يجعلها صديقة للبيئة والبشرة.

وتنقسم مجموعة العطور إلى المجموعة الكلاسيكية عبوة 50 مل ومجموعة فلاش عبوة 30 مل وتتكون من «عمبر فلاش»، «انسينس فلاش»، «فروتشيلي فلاش»، «روز فلاش»، «فانيلا فلاش» و«تابروز فلاش» والعطر الأخير الذي انضم مؤخراً إلى هذه المجموعة «باتش فلاش».

شغف

ويعرف عن آندي تاور شغفه بالرسم، وتجلى ذلك في اختياره لزجاجات الكريستال الزرقاء التي شكلت لوحة فنية لمعظم عبوات مجموعته الكلاسيكية.

وتضم المجموعة الكلاسيكية: عطر «هواء الصحراء المغربية - لاير دو ديزيرت دو موروكين»، «لون ستار ميموري»، «انسينس روز»، «روز شايبر»، «لا ايو»، «سوتو لا لونا تابروز»، «سوتو لا لونا غاردينيا» و«أو كيور دي ديزرت» إلى جانب عطره الشهير (محدود الإصدار) «روز دي قاندهار» وأخيراً أضاف إلى مجموعته التي لا تكتمل إلا بالعود عطر «لا أودا».