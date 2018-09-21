«إروبوستال» تطلق موديلات الجينز لحملة خريف 2018

المصدر: دبي- البيان

تطلق العلامة التجارية الأميركية إروبوستال حملة ترويجية عالمية لخريف عام 2018 تعنونت بوسم #InAero، وذلك بالتعاون مع مجموعة من النجوم ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي من فئة الشباب مثل إنانا ساركيس وتوان كويبر، حيث تسلط الحملة الضوء على أكبر تشكيلة من موديلات الجينز، التي تطلقها العلامة التجارية إلى الآن، حيث تضم موديلات عصرية رائعة من الجينزات للشباب والبنات.

وتعتبر إروبوستال وجهة رائدة في عالم الجينز، فقد وسعت العلامة تشكيلتها لهذا الموسم بإطلاقها ثلاثة تصاميم مختلفة، أولها «نورما جين» بتصميم الخصر المرتفع والمستوحى من أسلوب الفنانة الأميركية الراحلة مارلين مونرو. وأما التصميم الثاني فأطلق عليه اسم «فليكس إيفكت»، وهو جينز مبتكر يتميز بالمرونة من خلال القماش عالي الجودة.