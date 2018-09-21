مدرسة في دبي تُدخل التصوير الفوتوغرافي ضمن منهجها

المصدر: دبي - البيان

باتت المدرسة الدولية الهندية العالمية المعروفة بإكساب طلابها تعليماً شاملاً الآن، بأنها أول مدرسة في دولة الإمارات تُخصِّص وقتاً للتصوير الفوتوغرافي كجزء من الحصص اليومية للطلاب في كل من دبي وأبوظبي.

ووفقاً لأعلى مستويات الممارسات التعليمية، تُركِّز المدرسة الدولية الهندية العالمية على توفير التجهيزات اللازمة للنمو الفكري والاجتماعي والأكاديمي لطلابها.

وانطلاقاً من إدراكها أن التعليم والتعبير عن الذات مرتبطان معاً ويلعبان دوراً كبيراً في المساعدة على تنمية الطفل، سُتنظِّم المدرسة الدولية الهندية العالمية بالإمارات العربية المتحدة بالاشتراك مع نيكون الشرق الأوسط حصصاً دراسية للتصوير الفوتوغرافي كجزء من المنهج الدراسي الذي يُدرس للطلاب ولكن دون أن تُحسَب كمادة بدرجات.

وقال أتول تيمورنيكار، المؤسس الشريك في المدرسة الدولية الهندية العالمية: «إن التعاون بين المدرسة الدولية الهندية العالمية مع نيكون الشرق الأوسط، هو طريقة رائعة للمساعدة على تنشئة الأطفال باعتبار التصوير الفوتوغرافي كوسيلة اتصال».