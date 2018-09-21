اللولو يطلق مهرجان الشرق الأقصى في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت مجموعة اللولو مهرجان الشرق الأقصى الذي اختتمت فعالياته أخيراً في أبوظبي تحت شعار «اكتشف نكهات آسيا»، ويجمع مهرجان الطعام المثير بين النكهات والمنتجات المتنوعة من البلدان الآسيوية في مكان واحد.

تم افتتاح المهرجان الذي أقيم في جميع متاجر اللولو في لولو هايبرماركت في مركز التجارة العالمي بأبوظبي. وقدم المعرض مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة والأكلات الشعبية والأدوات المنزلية، خاصة من تايلند وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا وسنغافورة والفلبين وميانمار. كمبوديا ولاوس وبروناي.

وقال أشرف علي موسليام، المدير التنفيذي لمجموعة لولو العالمية: «إننا ملتزمون بجلب أفضل المنتجات من جميع أنحاء العالم، وهذا هو السبب في أننا نقوم بإنشاء مكاتب استيراد ومصانع في بلدان مختلفة. لدى نظرائنا في جنوب شرق آسيا مساهمة كبيرة في نجاحنا في ضمان توفير المنتجات دون انقطاع بأفضل الأسعار على مدار العام. إننا فخورون باستضافة هذا الحدث الذي سيوفر لعملائنا الأوفياء منتجات غذائية لذيذة وملحقات منزلية عالية الجودة من آسيا».

وتمكن المتسوقون من تذوق الفاكهة المستوردة رائعة المذاق مثل الموز والمانجو من الفلبين. والصلصات المتبلّة الشهيرة والحلويات المعبّأة من تايلاند، إلى جانب المنتجات النباتية التي تأتي من ماليزيا، كما يتوفر الأناناس الإندونيسي والذرة الحلوة، والمشروبات والأطباق الاستوائية، جنباً إلى جنب مع مجموعة متنوعة من الأدوات المنزلية.

وتمتلك مجموعة اللولو استثمارات في إندونيسيا وتايلاند وفيتنام وماليزيا وسنغافورة.