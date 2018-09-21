«كي بي إم جي لوار جلف» تعين رئيساً تنفيذياً للشركة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «كي بي إم جي لوار جلف»، الشركة العالمية المتخصصة في تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات، عن تعيين نادر حفر رئيساً تنفيذياً لعملياتها التشغيلية في دولة الإمارات وسلطنة عمان بدءاً من مطلع شهر أكتوبر 2018.

وسيستمر فيجاي مالهوترا، الذي قاد عمليات نمو الشركة في كل من دولة الإمارات وسلطنة عمان على مدى عدّة عقود، في ممارسة دوره القيادي في المنصب الذي يشغله حالياً رئيساً لمجلس إدارة «كي بي إم جي لوار جلف».

وقد شارك مالهوترا، الذي كان يشغل منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، بدور كبير وحيوي في اختيار منصب الرئيس التنفيذي الجديد، وذلك بعد قرار الشركة باستحداث المنصبين المستقلين خلال العام 2017، من أجل تسريع المساقات والبرامج الاستراتيجية للشركة الهادفة إلى النهوض بمعدلات النمو.