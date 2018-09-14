«رمادا داون تاون دبي» يقدم عرضاً للعائلات والشباب

المصدر: دبي ـ البيان

يقدم رمادا داون تاون دبي عرضاً مميزاً للعائلات ومن يتمتعون بروح الشباب. احجز إقامتك في الفندق واحصل على تذكرتي دخول عام مجانيتين إلى «آي إم جي عالم من المغامرات»، شاملة التنقل بالحافلة مجاناً. ويسري العرض على الإقامة لمدة ليلتين على الأقل في جناح بريميوم المكون من غرفة نوم واحدة أو غرفتين، وتسري العروض حتى 30 سبتمبر 2018.

وعلاوة على ذلك، يقدم رمادا داون تاون دبي غرفة نوم مجاناً لكل جناح محجوز في الفندق طوال مدة الصيف. ويمكنك أيضاً الحصول على ترقية تتمثل في غرفة نوم مجانية للأطفال، مما يتيح للعائلات توفيراً كبيراً بحجز غرفة واحدة في الفندق مع الاستفادة من غرفتين.

ويقع فندق رمادا داون تاون دبي في وسط المدينة التجاري والسياحي النابض بالحياة. يطلّ الفندق على برج خليفة، المبنى الأطول في العالم وعلى نوافير دبي المذهلة أيضاً. يبعد مسافةً قصيرةً مشياً على القدمين عن دبي مول، وعن مجموعة واسعة من المطاعم المنتشرة في منطقة داون تاون دبي. ويعتبر، نظراً إلى موقعه الاستراتيجي، مثالياً لاستضافة النزلاء على اختلاف مشاربهم.