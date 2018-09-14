«برسيل» و«داك» يحصلان على علامة الجودة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

حازت جميع منتجات المساحيق وسوائل الغسيل المصنّعة من قبل علامة برسيل ومنتج منظف الزجاج لعلامة داك التابعتين لشركة هنكل العالمية على ختم الاعتماد من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ESMA ومنحها علامات الجودة وشهادات المطابقة عبر برنامج تقييم المطابقة الإماراتي «إيكاس» ECAS المعتمد من قبل دولة الإمارات.

تم إصدار علامتي الجودة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ESMA، حيث مُنحت شهادة الاعتماد والمطابقة التي تضمن جودة ومصداقية المنتجات عبر تشكيل هيئة من الخبراء المختصّين لإجراء تقييم شامل على جميع منتجات شركة هنكل ونظم تصنيعها وإنتاجها وتنفيذ خطة الإشراف والرقابة وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من مطابقتها مع المواصفات القياسية المعتمدة.

تفخر شركة هنكل العالمية بعرض شعار علامة الجودة الإماراتية التي تم منحها من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ESMA لجميع منتجات برسيل المتوفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما فيها منتج سائل الغسيل برسيل باور جل، وسائل غسيل برسيل للبشرة الحسّاسة، وسائل غسيل برسيل للأثواب البيضاء، ومسحوق برسيل للغسيل، كما تعلن عن استحقاقها شهادة المطابقة الإماراتية «إيكاس» ECAS على برسيل الكبسولات المزدوجة وداك منظّف الزجاج.