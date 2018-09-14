إصدارات نسائية أنيقة من دار الساعات «كوروم»

المصدر: دبي - البيان

قامت دار الساعات «كوروم- Corum» بإهداء المرأة الأنيقة إصدارات ميني ببل النسائية الفاخرة، والتي تم تصميمها بشكل مختلف عن إصدارات ببل المعتادة لتتناسب مع احتياجات المرأة العصرية.

وأكد جيروم بيار، الرئيس التنفيذي لدار الساعات «كوروم» أهمية ساعات ببل التي تشهد نمواً ملحوظاً بين الأفراد من محبي الساعات الفريدة ذات التصميم الأنيق والجودة العالية في منطقة الشرق الأوسط. وقامت الدار بعرض أبرز الساعات الجديدة «ببل ميني» ذات الحجم المصغر التي تتناسب مع شخصية المرأة العصرية النشيطة، ومرة أخرى تتباهى «ببل» بمنحنياتها، وقد تم تصميم النسخة «ميني» (المصغرة)، ليصل قياسها إلى 17 مللم فقط. إنها أول ساعة «ببل» مدمجة تحمل علامة كوروم!

وأشار بيار قائلاً: «في الماضي، كنا قد عرضنا بالفعل بعض ساعات «ميني ببل» النادرة بحجم 26 مللم، والآن باتت هي القطع المرغوبة من الجامعين لدينا. مع هذه الإصدارات الجديدة، أردنا الحفاظ على هذا البعد الفريد، بإصدار محدود حصري يديم روح جامعي «ميني ببل» Mini Bubble، مع تجديد الممارسة الإبداعية بالجرأة على تقليص الحجم إلى 17 مللم فقط».

اليوم، يتميز إصدار الـ 17 مللم بترصيع طارة تتطابق أحجارها مع الأساور، توباز على سوار فيروزي، ياقوت على سوار أحمر والماس على سوار بني. سيتم إنتاج هذه الإصدارات الثلاثة من إصدار الـ 17 مللم فقط في سلسلة من 18 قطعة لكل لون.