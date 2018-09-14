«ريموند ويل» تطلق في دبي تشكيلة «مايسترو بلوز»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت دار الساعات السويسرية ريموند ويل في دبي تشكيلة «مايسترو» الرمزية، وهي «مايسترو بلوز»، تكريماً لمصدر إلهام العلامة وهو الموسيقى.

تقدم ريموند ويل إصدارين جديدين، بإيحاء من الأصوات الشجية لموسيقى «البلوز». تعمل الساعتان بآلية حركة ميكانيكية بتعبئة أوتوماتيك تأتي في علبة قطرها 40 ملم، وتتميز بميناء آسر بالأزرق الداكن، بزخارف رقيقة تشبه الأمواج.

وتوفر العقارب العصرية المطورة تطابقاً أنيقاً مع الأرقام الرومانية البيضاء على الميناء. تحتوي مايسترو بلوز بعلبتها من الذهب الوردي ببطانة PVD على نافذة التاريخ عند الساعة 3 تماماً، فيما تم تزويد نسخة الفولاذ المقاوم للصدأ ، وتقترن تلك النسخ بامتياز مع حزام الجلد الأصلي الأزرق الذي تزينه درزات بيضاء، وتمارس دار الساعات السويسرية المستقلة من خلال «مايسترو بلوز».