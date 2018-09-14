«فلوكة» للمأكولات البحرية يحتفل بمهرجان البايلا

المصدر: دبي - البيان

تستقطب الإمارات علامات المطاعم العالمية أخرها مطعم «فلوكة» الذي يعرف بتقديمه للأطباق البحرية الكلاسيكية على طريقة دول البحر الأبيض المتوسط، وبإضفائه لمسة خاصة تجعل منه المطعم الأول والأشهر بتقديم أشهى أطباق ثمار البحر الطازجة بفرعيه في كل من أبوظبي ودبي.

وسيتمكّن روّاد مطعم فلوكة بفرعيه في كل من إمارتيْ أبوظبي ودبي كل يوم خميس بالاستمتاع بتناول طبق البايلا الإسباني الشهير، والذي تعود أصوله إلى العصور القديمة، ولكن تم تحديثه في منتصف القرن التاسع عشر في إسبانيا، حيث تم إضافة بعض المكونات عليه ليحتل المكانة المفضلة على الموائد في أوروبا، وذلك لاحتوائه على خواص مغذية تذخر بالفوسفور والفيتامينات المفيدة للجسم.

ويبلغ قطر وعاء البايلا الضخم أكثر من متر، ويتم إعداد الطبق بطهي المكونات على نار هادئة، ليتم تحضير البايلا على الطريقة التقليدية بأيدي الشيف إبراهيم المتخصص بهذا الطبق المميز، وإلى جانب البايلا يقدم فلوكة مجموعة من أطباق مزّة المأكولات البحرية التي يشتهر بها.