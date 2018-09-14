«ضن لندن» تطرح مجموعتها لخريف وشتاء 2018

المصدر: دبي - البيان

طرحت «ضن لندن Dune London» في الإمارات، مجموعتها الجديدة لموسمي خريف وشتاء 2018، والتي تُبرز فيها درجات الألوان الظليلة والصريحة للأبيض والعاجي والقرمزي، مع انطلاقة صيحة هذا الموسم الجديد، وذلك لتشكّل نقلةً نوعيةً وجماليةً راقية نحو تصاميم الخريف، التي تتميز بقوالبها الكلاسيكية ذات اللمسات العصرية، مثل تصاميم الروتشينغ المتناقضة من الجانب، والمتراكبة بشكل صدفي عند الحواف.

بينما تتيح تصاميم الجزم عند الكاحل بالكعب المتوسط، وأحذية كيتن بالكعب الصغير والرباط الخلفي، والطبقات المتراكبة للأحذية المسطحة بدون كعب، العديد من الخيارات المتنوعة والمتناغمة مع أزياء الخريف.

وعلى النقيض من ذلك، نجد أن طبعات الخريف تتميز بالجرأة وقوة التأثير، حيث يتم الجمع ما بين خطوط التصميم الرئيسة لطابع كاروهات أمير ويلز الشهيرة والكلاسيكية، مع مجموعة لا حصر لها من الأقمشة التي تعكس طبعات جلود الحيوانات، بما فيها الحمار الوحشي والنمر والفهود الثلجية والحمراء.

من جهةٍ أخرى، تستمر صيحة تصاميم السبور بالانتشار، مع دخول موسمي خريف وشتاء 2018، حيث تبرز الأحذية بدون كعب، المصنوعة من الجلد الناعم، وتتألق أحذية الميولز المريحة بدرجات أحمر الغروب، والذهبي الناري، والعاجي الحبري، والأبيض الفاتح.

أما درجات الألوان الداكنة والكامدة، فإنها تظهر بقوة ضمن تصاميم أحذية البروغ بالأربطة الغليظة المناسبة لكلا الجنسين، وأحذية بيني الناعمة بدون كعب. في حين تعزز مشغولات الزخرفة اللامعة وطبعات جلود الحيوانات النابضة بالحياة وخطوط الفرو الصناعي من جمالية هذه المجموعة. بينما بلغت تصاميم الأحذية الرياضية آفاقاً جديدةً بأساليب مبتكرة وعالية التقنية.

هذا، وتكشف أزياء السهرة لهذا الموسم، عن استخدام تشكيلة واسعة من الأقمشة واللمسات الزخرفية عالية الجمالية، مع انتشار الزخرفة الماسية، فضلاً عن الاستعانة بالتفاصيل الدقيقة للحلى العنقودية والدبابيس المصنوعة من اللؤلؤ، من أجل الحصول على لمسات زخرفية رائعة الجمال.

وهنا يأتي خيار ارتداء أحذية الكعب العالي الكلاسيكية بالكعب الرقيق، وصنادل الكعب العالي بالأربطة العلوية، ضمن درجات اللون الوردي المعدني، والأخضر ثلاثي الأبعاد، وتدرجات الأرغواني، واللون الذهبي الداكن والقوي، التي تحيي ألق وأجواء حقبة الثمانينيات.