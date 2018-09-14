مهرجان «كانيلوني» الإيطالي في أبوظبي 20 سبتمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

ينطلق مهرجان «كانيلوني» الإيطالي بفندق سانت ريجيس أبوظبي في 20 سبتمبر الجاري ويستمر لمدة 10 أيام، و يدعوكم الشيف روساريو مارتورانا إلى الاستمتاع بتناول تشكيلة مميزة من الكانيلوني المعد على الطريقتين التقليدية والحديثة، وهو أحد الأطباق الإيطالية التقليدية الشهيرة التي تعود لعام 1770.

ويقام المهرجان في المطعم الإيطالي فيلا توسكانا. بالفندق المطل على كورنيش أبوظبي، وترجمة كلمة «كانيلوني» من الإيطالية إلى العربية تعني حرفيًا «القصب الكبير»، دلالة على أنابيب الباستا الفارغة الكبيرة التي يتم حشوها ثم طبخها.

ويذكر أن مطعم فيلا توسكانا الحاصل على العديد من الجوائز الهامة، يتميز بخدماته وتجاربه الذوقية الأكثر أصالة، إلى جانب استضافته للعديد من مهرجانات الأطعمة الإيطالية الشهيرة شهريًا، للاحتفاء بالنكهات الإيطالية التقليدية الأصيلة.

وخلال شهر سبتمبر الجاري، يمكن للضيوف تجربة الكانيلوني التوسكاني «فيورنتبنا» المحشو بالسبانخ وجبنة الريكوتا الكريمية الشهية، وكانيلوني الكركند، والكانيلوني التوسكاني «دوتشي فورتي» المحشو بلحم الخروف وشكولاتة الكاكاو.