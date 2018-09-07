«لالوجيا» و«أوبتيتاليا» يطلقان عرضاً حصرياً

المصدر: دبي- البيان

شهدت دبي إطلاق مبادرة شركتي لالوجيا ومجموعة أوبتيتاليا والخاصة بموظفي القطاع الحكومي في دولة الإمارات بمناسبة «عام زايد»؛ شكراً وتقديراً لجميع موظفي الدولة لعطائهم المستمر في تسهيل أعمال المواطنين، وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على مؤسس دولة الإمارات المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأعماله ومبادراته وأياديه البيضاء ليس في دولة الإمارات فحسب، وإنما في جميع دول العالم.

وحضر الاحتفالية التي أقيمت في فندق ميدان بدبي مجموعة كبيرة من نخبة أهل الفن والإعلام والمجتمع ومشاهير التواصل الاجتماعي.

وقال نادر جاسر مدير شركة لالوجيا: «احتفالاً بعام زايد يشرّفنا المشاركة بعرض خاص وحصري مقدم لجميع موظفي القطاع الحكومي في دولة الإمارات، وذلك شكراً وتقديراً على ما يقدمونه لدولتنا العزيزة ولإدخال البهجة والسعادة على قلوب موظفي الدولة في بلد الخير والسعادة».

وتتعاون شركتا لالوجيا للعدسات اللاصقة وأوبتيتاليا جروب التي تصنع وتوزع النظارات من أكبر وأهم الماركات العالمية، بعرض مجموعة من النظارات، وذلك على جدار يحمل شعار عام زايد حتى 31 ديسمبر المقبل، بخصم خاص بنسبة 50% لموظفي الدولة، ومع كل زوج عدسات لاصقة من لالوجيا سوف يحصلون على محلول للعدسات 250 ml مجاني».

وقال تاتسيو تاتسيني المدير العام لمجموعة أوبتيتاليا في دول مجلس التعاون الخليجي: «يسعدنا في مجموعة أوبتيتاليا أن نقدم هذا العرض غير المسبوق الخاص بموظفي القطاع الحكومي في الإمارات كشكر لهم على ما يقدمونه في سبيل إسعاد الناس».