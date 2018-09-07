شراكة بين «ريوورلد ميديا» و«شلهوب» لتطوير الأعمال

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المجموعة الإعلامية «ريوورلد ميديا» ومجموعة شلهوب، الشريك المتخصص للماركات الفاخرة في الشرق الأوسط، عن اتفاقية شراكة تهدف إلى تطوير نموذج أعمال قائم على البيانات لإنشاء وتوزيع المحتوى في منطقة الشرق الأوسط.

باسكال شوفالييه

وقال باسكال شوفالييه، رئيس مجموعة ريوورلد ميديا: «لدينا إيمان قوي باستراتيجية المحتوى لتعزيز مكانة العلامات التجارية وبناء الثقة مع المستهلك، فقد نجحنا بإطلاق أنشطتنا في جنوب شرق آسيا، وهي منطقة حيوية للغاية وتعتبر من الأسواق الناشئة في مجال استهلاك المحتوى، ونحن متحمسون جداً للتوسع في منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر سوقاً مشابهة وتتميز بموقعها الاستراتيجي الفريد».

من جهته قال باتريك شلهوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة شلهوب: «نظراً للتوجه المتنامي نحو التكنولوجيا الرقمية وثقافتنا الداخلية القائمة على الابتكار المستمر، أطلقنا مسيرة تمنح الشباب المعاصر فرصة للتعبير، وتوفر للعلامات التجارية منصة للتواصل معهم».

وسوف تؤدي اتفاقية الشراكة إلى إطلاق منصات وحلول إعلامية مبتكرة للغاية في الشرق الأوسط على المدى القصير.