ألكسندر جي يفتتح متجراً في «دبي سيتي ووك»

المصدر: دبي - البيان

عزز صانع العطور العالمي ألكسندر جي من المكانة البارزة التي تحتلها علامته الفاخرة في قطاع العطور الراقية في دولة الإمارات منذ العام 2012، وذلك عبر افتتاح متجر للعلامة ألكسندر جي، والممتد فوق مساحة 1.000 قدم مربع، في الوجهة المميزة لمنطقة سيتي ووك دبي، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة. وبهذا الافتتاح المميز في مسيرة ألكسندر جي، ينضم البوتيك الجديد إلى 16 منصة للعطور الفاخرة تغطي أرجاء دولة الإمارات.

وتحظى منتجات ألكسندر بخصوصية وتميز، ليس لناحية تركيبتها العطرية فحسب، بل أيضاً بأسلوب التصميم فائق الفخامة لحاويات العطور، والتي تحمل توقيع مبتكر هذه العلامة التجارية ومؤسِسها، المصمم الفرنسي الشهير الذي تحمل اسمه: ألكسندر جي.

وخلال حفل الافتتاح، قال ألكسندر جي: «حوالي 50 عطراً متنوعاً، بما فيها مجموعاتنا الأساسية ومجموعاتنا السائدة، مثل «آلتيميت كولكشن»، وكذلك مجموعة العطور الحديثة، مثل «آتولييه إثنيك»و«أونلي يو» Only You، والمجموعة الحصرية «ذا آرت كولكتور» The Art Collector، متوفرة فقط في هذا البوتيك. فهذه المجموعة صُمّمت خصيصاً لذواقة العطور، لتمنحهم فرصة نادرة ليس فقط لشراء عطورهم المفضلة.

يعمل ألكسندر جي مع جيلٍ جديد من العطارين الفرنسيين، الذين يملكون قدراتٍ فريدة على الابتكار الحسي، ليطلق وإياهم إبداعات من الشذى المصنوع من أفخر المواد الطبيعية العالية الجودة، والمنتقاة من مختلف أرجاء العالم. ومن أبرز ميزات الجودة الفنية لهذه العلامة التجارية، التزام مبتكرها بأن تتضمّن منتجاته غنى ثقافات العالم، وهو ما يترجمه تعاونه مع فنانين مبدعين من خلفيات ثقافية وحضارية متنوعة.