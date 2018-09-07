«كابارول» تنظم ورشة عن الاستدامة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت كابارول، الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة الدهانات والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تنظيم ورشة عمل تدريبية لفريق طلابي من أقسام الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي في جامعة عجمان، وذلك في إطار التحضيرات لمسابقة «ديكاثلون الطاقة الشمسية ـ الشرق الأوسط»، التي ستقام في دورتها الأولى بدبي في نوفمبر 2018.

وتلقى فريق «أكوا جرين» المؤلف من 15 طالباً وطالبة تدريبات وممارسات عملية على أيدي خبراء في شركة كابارول حول نظم الطلاء المبتكرة باستخدام أحدث التقنيات المتاحة حالياً، بالإضافة إلى تعريفهم بمفهوم الاستدامة ومنتجات الطلاء المستدامة.

وتهدف المسابقة العالمية «ديكاثلون الطاقة الشمسية ـ الشرق الأوسط»، التي تعد ثمرة الاتفاقية الموقعة بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي ووزارة الطاقة الأمريكية إلى تشجيع الفرق الجامعية على المنافسة في تصميم وبناء منازل ذكية تعمل بالطاقة الشمسية».

وقال «موفق بليش»، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «كابارول»: «يسعدنا تقديم ورشة تدريبية مميزة حول الاستدامة لفريق طلبة جامعة عجمان، و يمثل هؤلاء الطلبة مستقبل الإمارات وإن ما شهدناه من التزام قوي من جانبهم في توفير حلول مستدامة وإيجاد بيئة أنظف وأكثر اخضراراً يمنحنا سعادة كبيرة وحافزاً قوياً لمواكبة جهود الإمارات في دعم الاستدامة والمحافظة على البيئة».

وقامت كابارول بتوفير دورة تدريبية حصرية لجميع أعضاء فريق «أكوا جرين»، لحثّهم على فهم فن الطلاء على طريقتهم بصورة مبسطة ومستدامة. كما ساعدت الطلبة على التعرّف إلى تقنيات الطلاء المختلفة وأنواع الدهانات.