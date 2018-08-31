«بينكيو» بالمركز الأول في البروجيكتور

المصدر: Ⅶدبي- البيان

حصدت شركة «بينكيو BenQ» المركز الأول في قطاع أجهزة البروجيكتور الشاملة في منطقة الشرق الأوسط بحصة سوقية هائلة بلغت 23.47% في الربع الثاني من عام 2018.

كما سجلت منطقة المملكة العربية السعودية نسبةً تاريخيةً بلغت 59% من سوق أجهزة البروجيكتور الشاملة في نفس الفترة، وقد حصلت BenQ W1700 على جائزة «الجمعية الأوروبية للصوت والصورة» المرموقة ــ لجهاز البروجيكتور الأفضل للشراء عن 2018-2019.

وقال مانيش باكشي، العضو المنتدب في BenQ الشرق الأوسط: «إن هذا التقدير من الجمعية الأوروبية للصوت والصورة هو بدون شك دفعة كبيرة لـ«W1700» تُرسِّخ مكانتها كإحدى السينمات المنزلية ذات قيمةٍ عالية، لقد حصلنا على هذا التقدير في أفضل الأوقات وكأن القدر كان نصيراً لنا. لقد فاقت نتائج ربع العام الأخير توقعاتنا، وكانت ريادتنا في الأسواق تدعونا حقاً للاحتفال بها.

نتمنى أن نستمر في دفع عجلة التاريخ للأمام، فهذا بمثابة حافز لنا لابتكار وتصميم المزيد من الموديلات. إن سلسلة أجهزة البروجيكتور المنزلية بتقنية 4K هي شريحة مهمة بالنسبة لنا، وهدفنا هو أن نجعلها جزءاً حيوياً من تجربة المستهلك في المشاهدة».

وأدت هذه الريادة إلى أن تحتل BenQ الصدارة أمام جميع ماركات أجهزة البروجيتكور الأخرى مُجتمعةً بصرف النظر عن القطاع الذي تتبعه. وتواصل هذه الماركة إثبات أدائها الممتاز في القطاعات الفرعية الأخرى أيضاً.

وتمتد موجة الاحتفالات، حيث تأتي BenQ أيضاً في المقدمة في قطاع أجهزة البروجيكتور بتقنية 4K في الشرق الأوسط بحصة سوقية لم يسبق لها مثيل بلغت 63.6% في الربع الثاني من عام 2018، كما تحتل أيضاً الصدارة في فئة أجهزة البروجيكتور بتقنية 4K بمنطقة المملكة العربية السعودية بحصة سوقية بلغت 76.6% في النصف الأول من عام 2018.