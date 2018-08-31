بن توبيت رئيس الطهاة في مجموعة جميرا

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت «مجموعة مطاعم جميرا دبي»، الشركة المحلية الرائدة في إدارة المطاعم، عن ترقية الشيف بن توبيت، الحائز على العديد من الجوائز، إلى منصب رئيس الطهاة التنفيذي في المجموعة، وهو المنصب الأعلى من نوعه في مجال الطهو على مستوى المجموعة.

وقد انضمّ الشيف توبيت إلى المجموعة عام 2011 طاهياً مساعداً في مطعم «ذا آيفي»، ليستحقّ منصبه الجديد عن جدارة بعد أن كان رئيس طهاة في المجموعة منذ شهر يوليو عام 2015. ويرى توبيت، الذي يتمتع بخبرة كبيرة تمتد لأكثر من عقدين في عالم الطهو، أنّ البريطانيين يتولّون كامل مسؤولية الإشراف على جميع مطابخ محفظة المجموعة في أكثر من 23 وجهةً ومنفذاً لتناول الطعام.

كما تمّ تكليف بن بمهامّ توجيه المجموعة ودعم عمليات نموها الجارية، من خلال تخطيط وإدارة مراحل تأسيس مطابخ جديدة بشكلٍ أساسي، وذلك بينما تواصل المجموعة تنفيذ خططها ومبادراتها الرامية إلى توسيع محفظة علاماتها التجارية.

وفي هذه المناسبة، قالت إيما بانكس، المدير الإداري في «مجموعة مطاعم جميرا دبي»: «يعد بن عضواً أساسياً في فريق المجموعة القيادي، فهو يمتلك شغفاً ومعرفةً وخبرة مستفيضة، كما يتجلّى سعيه المتواصل نحو التميز في جميع جوانب العمل، لذا فنحن محظوظون بوجوده بيننا في الوقت الذي ننشد فيه تنفيذ خططنا التنموية الطموحة».

وقد تمحورت مهامّ توبيت عندما كان في منصب رئيس طهاة المجموعة حول الإسهام الفعّال في تيسير أعمال مطابخ «مجموعة مطاعم جميرا دبي» بشكلٍ شامل، وتعزيز قوة فريق الطهو الخاص بمحفظة المجموعة المتميزة ذات العلامات التجارية المتعددة. من جانبه، صرّح بن توبيت: «تستعدّ «مجموعة مطاعم جميرا دبي» لإطلاق بعض المفاهيم الرائعة والجديدة خلال الأشهر المقبلة، وذلك عقب انتهائها من تنفيذ استراتيجيات ترمي لإعادة هيكلة تنظيم المجموعة قبل خوض عمليات توسعية ضمن محفظتها. وتشتمل هذه العملية على تنفيذ العديد من المهام في الوقت ذاته، كتصميم المطبخ وتطوير قوائم الطعام وتعيين الموظفين وشراء جميع المعدات الضرورية. وأنا متحمسٌ حيال المنصب الجديد الذي تنطوي مسؤولياته الكثيرة على مهام متعددة الأوجه، حيث يمكنني الإشراف على عمليات الطهو، بينما أعمل جنباً إلى جنب مع الطهاة داخل المطبخ بشكلٍ أكثر انتظاماً».