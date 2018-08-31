«لوتاه» تطلق مجموعة عطور صيفية مختارة

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان

أطلقت «لوتاه للعطور» المتخصصة في ابتكار أفخم أنواع توليفات ماء العطر والبخور والعود المعطر والزيوت العطرية الراقية، مجموعة مختارة من العطور الفاخرة، المستوحاة من توليفات الشذى الشرقي الفرنسي، وتضم المجموعة التي يحتضنها صندوق راق ثلاثة منتجات آسرة للشذى الصيفي المميز، وهي العطر والزيت العطري والدخون، مع إمكانية انتقاء نوع واحد من بين أربعة أنواع لكل منتج.

ويمكن لمحبي العطور الانتقاء ما بين «فلير»، و«لافيش»، و«لوسنت»، وريزوليوت«، وبين كل من»الياسي«، و»لافيمبار«، و»ليمونيسك«، و»روميسك«للزيوت العطرية، وبين المسك الأبيض، وشروق، ونور، ومسك الورد للدخون. وتمنح كل من هذه العطور والزيوت العطرية والدخون شعوراً بالانتعاش، فيما تغلف الأجواء بعبق من التدفق الأريجي الأخاذ.

وباعتبارها شركة عريقة في صناعة العطور في دولة الإمارات، تستعين»لوتاه للعطور» بجذورها الممتدة في تقاليد ومعارف الأجيال المتعاقبة، مع حرصها على الارتباط الوثيق بالتطورات في صناعة العطور.