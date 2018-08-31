«داماس» تحمي مجوهراتها بـ«ضمان مدى الحياة»

المصدر: دبي- البيان

اطلقت مجوهرات داماس، العلامة التجارية في الخليج العربي، برنامجها الجديد «ضمان مدى الحياة» على جميع مجوهراتها، مما يجعله البرنامج الفريد من نوعه في المنطقة. تتمتع مجوهرات داماس بإرثٍ غنيٍ يمتد إلى أكثر من 100 عام اشتهرت من خلاله بالجودة الاستثنائية التي ساعدت على بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائها وكسبت ثقتهم على مر السنين، وأتت المبادرة الجديدة تكملة لهذه الثقة ولتحمي جميع قطع مجوهرات داماس الألماسية والذهبية مدى الحياة.

وقال عنان فخرالدين، الرئيس التنفيذي لمجوهرات داماس: «اطلاق برنامج «ضمان مدى الحياة» على جميع مصنوعاتنا، يؤكد بأن مجوهرات داماس تتمتع بأعلى معايير الجودة والتصاميم الفريدة من نوعها والمصنوعة ببالغ الدقة والعناية، ولم تأت هذه المبادرة إلا تعزيزاً لثقة عملائنا فينا والتي استمرت على مدى عقود».