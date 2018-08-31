«دل تكنولوجيز» تبتكر حلولاً لإنترنت الأشياء

المصدر: Ⅶلاس فيغاس - البيان

أعلن قسم حلول أطراف النظم وإنترنت الأشياء لدى شركة «دل تكنولوجيز» عن إطلاق حلول وباقات مبتكرة تهدف إلى تبسيط تنفيذ حلول الحوسبة بأمان وقابلية للتوسع، سواء عند أطراف النظم التقنية أو في إطار الاستخدامات التطبيقية لإنترنت الأشياء.

وتعمل «دل تكنولوجيز»، من خلال هذه الحلول الجديدة، على دمج أدوات من محفظة منتجاتها الواسعة بتقنيات من إنتل وشركاء آخرين في إطار «برنامج دل تكنولوجيز لشركاء حلول إنترنت الأشياء».

ومن شأن ذلك تسهيل إنجاز مهام العمل لتحقيق «الرؤية الحاسوبية»، التي يتم دعمها وتمكينها بأجهزة الاستشعار التصويرية وذكاء الآلات، وتتميز بالقياس البُعادي (العامل عن بعد) المنظّم عبر أجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم. وقد تعاونت «دل تكنولوجيز» مع شركة «إنتل»، التي ساعدت في تطوير هذه الحلول من خلال تقنياتها الخاصة بالرؤية الحاسوبية وتحليلات البيانات.

وسوف تتاح البنية الهيكلية المرجعية لحل المراقبة الجديد القائم على إنترنت الأشياء من «دل تكنولوجيز»، والحلّ المصمم نفسه، في أكتوبر 2018، كما تتاح باقات الحلول المتصلة للشركاء العاملين في قنوات التوزيع في سبتمبر 2018.

الرؤية الحاسوبية

وقالت جويس مولين، رئيس القنوات العالمية وصانعي المعدات الأصلية وحلول إنترنت الأشياء لدى «دل تكنولوجيز»، إن مهام العمل وحالات الاستخدام التطبيقي للرؤية الحاسوبية وذكاء الآلات «يتطلب تركيبات مختلفة من الأدوات»، لكنها أشارت إلى أن عناصر البنية التحتية للحوسبة «تظلّ هي نفسها»، وأضافت: «تتيح «دل تكنولوجيز» بنية تحتية مفتوحة وآمنة وقابلة للتوسّع والإدارة تمتد من أطراف النظم إلى السحابة لتحقيق القيمة للعملاء اليوم وبناء أسس متينة لتطوير الاستخدامات التطبيقية في المستقبل».

وتقدّم كاميرات المراقبة معلومات غنية ومهمة عن البيئات التي تعمل فيها، إلا أن المقادير الهائلة من الفيديو، الواردة من تلك الكاميرات تخلق بيانات أكثر مما ينبغي للجهات التي تنشد تحقيق مراقبة منخفضة التكلفة تتيح لحظة بلحظة القدرة على اتخاذ قرارات فورية.

ويؤدي تطبيق تحليلات البيانات عبر الذكاء الاصطناعي، مثلاً، على البيانات الواردة على شكل بث متواصل من الكاميرات، إلى بلورةٍ تلقائية فعالية للأفكار القابلة للتنفيذ.

حل المراقبة

ويمكن للعملاء، من خلال تمكين الرؤية الحاسوبية في حلول إنترنت الأشياء من «دل تكنولوجيز»، «رؤية» المعلومات المهمة بصورة أكثر دقة وكفاءة فيما يتعلق بمجالات مثل السلامة العامة وتجارب العملاء ومخزونات المنتجات والجودة.

وقد كانت «المراقبة» أولى الاستخدامات التطبيقية التي لجأت فيها «دل تكنولوجيز» إلى استخدام «الرؤية» الحاسوبية، ليتمكن العملاء من مراقبة الأحداث على أرض الواقع بطريقة أقلّ تكلفة وأتمتة عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بها.

وقد تم تصميم حل المراقبة المبني على تقنية إنترنت الأشياء IoT Solution for Surveillance خصيصاً لإحداث التحوّل والتبسيط في تقنية المراقبة. يقدّم برنامج دل تكنولوجيز لشركاء حلول إنترنت الأشياء الحائز على جوائز عديدة، والمؤلف من مستويات متعددة، الدعم لشركاء التقنيات والخدمات في جميع المجالات

. وقد حدّدت الشركة من خلال هذا البرنامج العديد من الشركاء الذين أظهروا تركيزاً كبيراً على حالات الاستخدامات التطبيقية وحققوا عائداً واضحاً على الاستثمار، لإنشاء باقات الحلول المتصلة الجديدة القائمة على إنترنت الأشياء.