«إيمرسون» تفتتح مركز خدمات معايرة التدفق للمنطقة في دبي

المصدر: Ⅶدبي- البيان

افتتحت «إيمرسون» مؤخراً، مركز خدمات معايرة التدفق لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في مقرها في دبي، حيث سيكون المرفق الجديد بمثابة مركز خدمات لتلبية احتياجات عملاء الشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال جيف هاوسهولدر، رئيس شركة «إيمرسون أوتوميشن سوليوشنز» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يعكس افتتاح مركز خدمات التدفق في مقر الشركة في دبي، التزامنا المتواصل تجاه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بتوفير خدمات معتمدة دولياً يمكن الوصول إليها محلياً».

وقام المعهد الهولندي للمترولوجيا بتزويد المركز بشهادة القدرة على القياس والمعايرة (CMC) الخاصة بمعدات المعايرة مع نسبة عدم يقين تصل إلى 0.03%، حيث تعكس هذه الشهادة الجودة والكفاءة التقنية وإمكانية التتبع وقدرة المعدات في مركز خدمات المعايرة لدى «إيمرسون». ومن خلال الخدمات التي سيقدمها المركز على المستوى المحلي، سيحظى للعملاء بأقل قدر من فترات التوقف عن العمل.